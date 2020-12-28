الطريقة الصحيحة لتنظيف المنزل والقضاء على الحشرات والأوساخ والفيروسات

تتراكم البكتيريا والجراثيم في أنحاء المنزل بسبب الهواء الملوث وعدم التنظيف الجيد، ومع الوقت تصبح معرضة للخطر، خاصةً مع وجود أطفال؛ لذلك على المرأة أن تعلم الطريقة الصحيحة التي تقضي بقدر الإمكان على الحشرات والأوساخ والفيروسات.

- المطبخ

يعتبر المطبخ من أكثر الأماكن الجاذبة للحشرات والفيروسات في المنزل؛ بسبب بقايا الطعام والقمامة والأطعمة النيئة، وبذلك يجب تنظيفه جيدًا، خاصةً مع استمرار وجود فيروس كورونا التاجي الذي يمكن أن يعيش على النحاس لمدة 8 ساعات، والكرتون لمدة 24 ساعة، والفولاذ المقاوم للصدأ 48 ساعة، والبلاستيك 3 أيام.

وأفضل ما يجب فعله لتنظيف المطبخ، هو مسح الأسطح وأزرار المقود والمكيروويف من الخارج والأجهزة الأخرى بمطهر، وغسل جميع الأطباق قبل استخدامها، مع تجفيفها بقطعة قماش نظيفة، وعدم استخدام الإسفنجة أكثر من أسبوعين؛ لأنها تمتص العفن والجراثيم خلال عملية التنظيف، وفقا لموقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الخاص بالصحة.

وخلال مدة استخدام الإسفنجة، يجب وضعها في غسالة الأطباق لتنظيفها بالماء الساخن وترطيبها في الميكروويف لمدة 1-2 دقيقة ووضعها في مكان جاف بعد كل استخدام، وفي حالة عدم توفر هذه الأشياء يمكن نقعها بالماء المغلي.

كما يجب مسح الأرض بالماء والصابون وتطهير الأسطح بعد تقطيع الفاكهة واللحوم والدجاج والخضروات؛ لمنع تراكم البكتيريا والقضاء على الحشرات.

- الغرفة

يجب تهوية الغرفة بشكل يومي لتجديد الهواء فيها منعًا للإصابة بالحساسية؛ لتراكم البكتيريا في الهواء غير المجدد، والتنظيف الجيد للأرضيات يوميًا وملاءات السرير أسبوعيًا وغسلها بالماء الساخن؛ لأن كلاهما يحمل بقايا الجلد الميت والفطريات وحبوب اللقاح والشعر المتساقط.

- الحمام

تعتبر أحواض الاستحمام من مسببات الأمراض؛ لأنها تتعرض للأوساخ وخلايا الجلد الميتة التي تسقط من جسم الإنسان.

وأفضل طريقة لتطهير الحمام من البكتيريا والجراثيم وغيرها من الأشياء الضارة، هي تعقيم مقبض الباب والحوض بكل متعلقاته ومكان الاستحمام أيضًا بمحلول تعقيم يحتوي على كحول 60%.

كما يجب تطهير الأرضيات والحوائط عبر غسلهم بالمطهر أو الصابون والماء الساخن، مع غسل الستارة مرة شهريًا والتخلص من أي مناديل متسخة يوميًا وغسل المنشفة يوميًا أيضًا.

- أماكن الجلوس

الغرف الأخرى وباقى أجزاء المنزل يجب تنظيفها عبر مسح مقابض الأبواب بمنظف يحتوي على كحول، ومحاولة إزالة الدهانات القديمة التي تحتوي على مادة الرصاص لأنها تؤذي الجهاز التنفسي.

كما يجب تنظيف السجاد لأنه يجذب بكتيريا تؤذي العين والأنف والحنجرة، وفتح النوافذ عدة ساعات يوميًا لتجديد الهواء والسماح لأشعة الشمس بتطهير المنزل.