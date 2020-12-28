13 قتيلا و 34 مصابا في صراع قبلي بولاية جنوب دارفور

قُتل ١٣ شخصا وجُرح ٣٤ آخرين، في صراع مسلح حول الأرض بين قبيلتي "المساليت" و"الفلاتة" في محلية قريضة بولاية جنوب دارفور (غرب السودان).

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا، مساء اليوم الأحد، أن موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور، تفقد برفقة لجنة أمن الولاية، منطقة الأحداث التي شهدتها مدينة قريضة، التي تبعد نحو ٨٥ كيلومترا، جنوب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وعقدت لجنة أمن الولاية اليوم اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة، مشددة ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة.

وقال والي جنوب دارفور، إن اجتماع لجنة الأمن خرج بقرارات أهمها نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح، بجانب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب مدير الشرطة باشرت أعمالها لإيقاف كل من شارك أو دبر أوتسبب في الأحداث وتقديمهم للمحاكم.

ودعا المواطنين لمساعدة اللجنة بتقديم المعلومات والأدلة، مشددا على أن عهد مؤتمرات الصلح انتهى، وجاء عهد تنفيذ القانون.

وشهدت منطقة قريضة بولاية جنوب دارفور، في العامين الماضيين، عدة أحداث دامية بين القبيلتين، خلفت قتلى وجرحى.