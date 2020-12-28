غالبية قطاعات الاقتصاد الألماني تتوقع نشاطا أعلى في 2021

أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) أن التفاؤل يهيمن على غالبية قطاعات الاقتصاد الألماني بالنسبة لعام 2021 وذلك في أعقاب الركود الهائل الذي تم تسجيله بسبب أزمة كورونا في العام الحالي.

وحسب النتائج التي نُشِرَت في كولونيا اليوم الاثنين، فإن 26 من 43 قطاعا اقتصاديا توقعوا زيادة أنشطتهم الاقتصادية في 2021 مقارنة بـ2020.

في الوقت نفسه، أكد المعهد القريب من جهات أرباب العمل أن النظرة المليئة بالأمل لعام 2021 لا تعني لعدد كبير من الشركات وكل القطاعات العودة إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا.

وأوضحت النتائج أن 21 قطاعا يتوقعون تحقيق بعض الارتفاع في الإنتاج في العام المقبل وأشار المعهد إلى أن قطاعات تصنيع الآلات وصناعة الإلكترونيات والكيماويات تأمل في تجاوز عام الأزمة.

من جانبه، قال ميشائيل هوتر مدير المعهد إن "الصناعة هي القاطرة التي سَتُخْرِج الاقتصاد من الأزمة، شريطة أن تبقى الحدود مفتوحة وعدم قطع سلاسل التوريد وتمكن الأطفال من الذهاب إلى الحضانات والمدارس حتى يتمكن العاملون (أولياء أمورهم) من مواصلة عملهم".

وتوقع قطاع الضيافة وتجارة التجزئة وشركات المعارض والدعاية تحقيق نمو معتدل وذلك بعد توقف النشاط بشكل تام في بعض هذه القطاعات في 2020.

ويتوقع قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة مستلزمات السيارات تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج في العام الجديد.

وقال المعهد: "وبالرغم من ذلك فإن التراجعات الوحشية في 2020 قللت من هذه التوقعات الإيجابية"، مشيرا إلى أن خمسة اتحادات فقط توقعت نتيجة أعلى من عام الأزمة مقابل 13 اتحادا اقتصاديا توقعوا أن يصل حجم الإنتاج في العام المقبل إلى مستوى أقل من مستواه في 2020، ومنها اتحادات في قطاع صناعة النسيج والموضة وصناعة المواد الغذائية.