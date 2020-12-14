اشتية يحذر من تصاعد أنشطة إسرائيل في خضم حملتها الانتخابية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، من تصعيد إسرائيل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في خضم حملتها الانتخابية.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة رام الله، إن الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل "بعضها منصب على الأراضي الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، مثل كل الحملات السابقة".

وأضاف أن "إسرائيل ستذهب لانتخابات (برلمانية رابعة خلال عامين)، والواضح أن الحملة الانتخابية بعضها منصب على الأرض الفلسطينية وتوسيع الاستيطان"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بـ "وقف المشروعات الاستعمارية وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن (2334)، كونه يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان".

وقال إن "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس في قلنديا يشير إلى تجاهل فاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان، وتستر تحت ما تبقى من أيام لإدارة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب".

وتابع أن "المجتمع الدولي مطالب بوقف المشاريع الاستعمارية ومشروع القطار الخفيف الذي يهدف لربط المستعمرات شمال القدس بجنوبها وبالتالي ربطها بإسرائيل".

كما طالب اشتية هيئات الأمم المتحدة المقيمة في فلسطين بتسيير فرق مراقبة لحماية المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من "إرهاب وهجمات المستوطنين"، محذرا من خطر استمرار "العدوان الذي يجري تحت بصر وحماية الجيش الإسرائيلي".