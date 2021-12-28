تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان، محاضرة بعنوان "تقنيات المقاييس والموازين اليونانية القديمة".

ويلقي المحاضرة الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان، وذلك الساعة الثانية مساءً يوم الخميس، بقاعة الأوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

وتدور المحاضرة حول الأوزان والموازين والمقاييس اليونانية، والتي مثلت جانبًا مهمًا في مجتمع تميز بالنشاط التجاري الواسع، وكأدوات هامة في الحياة اليومية، خضعت لمراقبة سلطة دولة المدينة.

وكانت صياغة المقياس أو المكيال تخضع للحسابات العلمية الدقيقة، وتعمم بواسطة نماذج منها أو نقوش تحدد معيارها تنصب في أماكن عامة داخل دولة المدينة.

وتسلط المحاضرة الضوء على مثالين محددين، هما: "نقش من جزيرة ثاسوس يحدد أبعاد مكيال للسوائل، ولوحة مقاييس من أجورا مدينة قوريني تعرض ثلاثة معايير لوحدة القدم: الروماني، الأتيكي، والبطلمي، بما يدلل على تقنيات التحويل بينها.

وبدأت الموازين اليونانية، كما في كل مكان، بسيطة ويدوية، لكنها أصبحت أكثر ميكانيكية بمرور الزمن، ويعد كتاب مسائل ميكانيكية المنسوب إلى أرسطو حجر الزاوية فيما يتعلق بميزان يوناني يقوم على تقنية الرافعة ويعد تمهيدًا للقبان الروماني، وغالبًا ما تم هذا التطور عبر ميزان القبان الكمباني وتأثيرات إغريق اليونان العظمى.