وزير الإسكان: نحتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة سنويا

قال الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ الدولة تحتاج ما بين 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية جديدة بشكل سنوي لمواكبة الزيادة السكانية.

وأضاف خلال حفل افتتاح مدن جديدة من الجيل الرابع من محافظة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أنّ الفقر لا يتمثل في ضيق ذات اليد، لكنه في عدم القدرة على تغيير الواقع.

وذكر أنّ الرئيس وجّه بمضاعفة المعمور وإنشاء جيل جديد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتطوير العمران القائم.

وصباح اليوم، تفقّد الرئيس السيسي، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان «كيما 2»، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.