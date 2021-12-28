حملة لإزالة المخالفات والتعديات بحي المناخ في بورسعيد

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قاد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، حملة لإزالة المخالفات والتعديات بمنطقه مساكن الحرية.

وشاركت الإدارات الهندسية والتنظيم والحدائق والورش والبيئة والطرق والكهرباء والإشغالات والحجز الإداري والتفتيش والمتابعة والمصاعد والمنشآت الصحية ورخص المحلات وتحسين البيئة وإدارات التحصيل الخارجي؛ بالعمل على أرض الواقع كفريق عمل متكامل للقضاء على المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة.

وأزالت إدارة الإشغالات الأكشاك والتند المخالفة، بالتوازي مع اتخاذ إدارة التنظيم وإدارة المصاعد الإجراءات القانونية ضد المخالفات على الطبيعة.

بينما قامت إدارة رخص المحلات بالتفيش على المحلات المخالفة، وقامت بتشميع عدد منها في حين انتشر رجال ومعدات تحسين البيئة؛ لرفع المخلفات وكنس ورفع الكفاءة في شوارع الحرية الصغيرة،

بالتوازي مع قيام إدارة شؤن البيئة بتحرير محاضر للمخالفين الذين يلقون القمامة من الشبابيك ومخالفات الصرف الصحي الخاصة بالسكان.

كما قامت إدارة المنشآت الصحية بتطهير بلوعات الأمطار بالمنطقة وقامت إدارة الحدائق بتنظيف المسطحات الخضراء وقص وتقليم الأشجار.

وقامت إدارة الكهرباء بأعمال الصيانة الشاملة الاعمدة الكهربائية وغلق مصادر سرقات الكهرباء في حين قامت اللجان المشكلة للتحصيل الخارجي بالمرور علي الشقق لتحصيل المتأخرات تخفيف عليهم من الانتقال لديوان الحي.

وقال الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ببورسعيد في تصريح للشروق، إن هذه الحملة تأتي استجابة وتلبية لمتطلبات أهالي الحرية الصغيرة واستمرار العمل بكل قوة حتى الانتهاء من كافة المشاكل ثم الانتقال إلى منطقة أخرى من المناطق الشعبية، موضحا أن اختيار منطقة الحريات ثم السيدة زينب بعدها لوجود كثافة سكانية بهم تحتاج الي تواجد كافة أفرع الخدمات بالحي في الشارع لتلبية إحتياجات المواطنين لإعادة الانضباط والالتزام بخطوط التنظيم عمرانيا.