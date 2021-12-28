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شدد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على صعوبة منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

قال موسيماني قبل سحب القرعة "احذروا فريق أمازولو، وصن داونز بإمكانه الفوز باللقب".

أضاف "عندما تكون مدربا للأهلي، فالضغط المستمر يحتم عليك الفوز باللقب، لقد حظيت بشرف الفوز بلقبين، وتاريخ الأهلي غني عن التعريف، لقد فاز بعشرة ألقاب، مما يدل على قوة النادي".

تابع "التتويج بدوري الأبطال ليس سهلا، ولما لا أفوز باللقب الثالث على التوالي، فريقي قادر على الفوز".

وأشار المدير الفني للأهلي بعد القرعة إلى أن ملامح دور الثمانية واضحة بنسبة كبيرة تصل إلى 80%، حيث توقع صعود أندية الأهلي، صن داونز، الرجاء، هورويا، الترجي، النجم الساحلي، الزمالك والوداد المغربي.

وكانت القرعة التي سحبها بيتسو موسيماني أسفرت عن المواجهات التالية..

المجموعة الأولى (المريخ السوداني – الهلال – صن داونز – الأهلي).

المجموعة الثانية (أمازولو الجنوب إفريقي – وفاق سطيف – هورويا كوناكري – الرجاء).

المجموعة الثالثة (جالاكسي البوتسواني – شباب بلوزداد – الترجي – النجم الساحلي).

المجموعة الرابعة (ساجرادا الأنجولي – بترو أتلتيكو – الزمالك – الوداد).