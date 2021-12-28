كيف تمكنت مصر من حماية هوية أبناء المصريين بالخارج ودعم اللاجئين؟

بعد توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أول نسخة منه، طرح مجلس الوزراء الكتاب الوثائقي، الذي يرصد إنجازات وجهود مصر في سبع سنوات، تحت عنوان "انجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

الكتاب يوثق ويرصد بدقة كافة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تمت في كافة المجالات وفي جميع ربوع مصر، بعدما تكشفت واتضحت ملامح الجمهورية الجديدة، وكرست مصر جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للتنمية والاستثمار، وواحة للأمن والأمان، ومنبر للسلام والاستقرار، وكجمهورية تنطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات، تستفيد من تجارب الماضي، وتنطلق بأفاق أرحب نحو المستقبل.

برامج للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج

الكتاب الوثائقي أظهر الدور البارز لوزارة الدولة للهجرة في الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج من خلال تنفيذ برامج تدريبية وأنشطة مجتمعية ومبادرات لتوعية أبنائها بمفهوم الأمن القومي، ومعسكرات لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي) .

وأيضا زيارات افتراضية للتوعية بمجموعة من أبرز المواقع الأثرية المصرية وتنظيم ورش تدريبية مختلفة ضمن مبادرة (شباب المصريين الدارسين بالخارج)، ومنتديات حوارية بهدف التواصل مع المصريين بالخارج بمشاركة 25 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الإجتماعي.

برامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

الكتاب تطرق لبرنامج مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أنفقت الدولة 1.3 مليون جنيه تكلفة لإطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ونفذت برامج تدريبة لاعتماد 2,397 مدربة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، استفاد منه 4,150 مستفيداً، بالإضافة إلى توعية 300 أسرة بالقرى الأكثر فقرا، وبرامج توعوية للشباب استفاد منها 7,989 مستفيداً.

وأنفقت الدولة 2.35 مليون جنيه لتدشين مشروعات التنمية المجتمعية بالمحافظات المستهدفة بإجمالي 12,720 مستفيداً، وأطلقت أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2026، وأطلقت مشروعات بتكلفة إجمالية 60 مليون يورو، وفقا لتوقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

الهجرة.. أربع مبادرات رئاسية لربط المصريين بالخارج

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دعمت الجاليات المصرية وسعت لتعزيز التعاون الدولي وسياسة مصر الخارجية بمجالات الهجرة، من خلال إطلاق أربع نسخ من المبادرة الرئاسية (إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية) بهدف ربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، واستقبلت 500 سائح، في أكتوبر 2019، في أول باخرة من قبرص بمحافظة الإسكندرية تفعيلا للمبادرة.

وأنشئت الوزارة المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في المانيا ومصر وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وترأست مصر الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في يونيو 2016.

وسعت الدولة لميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بإطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن تحل مشكلات المصريين بالخارج استفاد منها 1.6 مليون مواطن، وتسجيل 16.6 ألف باستمارات مبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج، وإطلاق منظومة الشباك الواحد بكافة المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمصريين بالخارج استفاد منها عدد 3.5 مليون مصري.

وسعت لتفعيل مشاركة العلماء بالخارج المصريين بالخارج في جهود التنمية من خلال 5 مؤتمرات بعنوان مصر تستطيع تم إقامتها بمشاركة علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج بمختلف التخصصات، و34 شراكة وبرنامج توأمة تم تنفيذه بين الجامعات والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج، و462 فرصة تدريب وبعثات دراسية ورعاية للموهوبين بواقع 3105 مستفيدين من الشباب المصريين تمت إتاحتها عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية.

الهجرة غير الشرعية.. مبادرة رئاسية للتوعية بمخاطرها

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية"، والتي هدفت إلى التوعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية وفرص العمل للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وخصصت 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى بالمحافظات المستهدفة للقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وتم تكثيف المبادرة في 14 محافظة هم أكثر المحافظات المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأنفقت 3.85 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب، حيث استفادت 138 قرية من تنفيذ حملات طرق الأبواب واللقاءات الجماهيرية المنعقدة لتوعية الشباب والأسر، من خلال تنفيذ 247 برنامجا تدريبيا وتأهيليا على المهن وفرص العمل وريادة الأعمال بتكلفة 2.98 مليون جنيه.

ونفذت المبادرة 54 برنامجا تدريبيا لإعداد المدربين، بالإضافة إلى 188 برنامجا لتوعية طلاب مدارس التعليم الفني والشباب،ثم إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر وفقا لمعايير العمل الأوروبية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتمويل 2 مليون يورو من الجانب الألماني.

اللاجئين..لا تفرقة بينهم وبين المواطن المصري

وقامت الدولة المصرية بالعديد من الجهود لدعم اللاجئين أهمها تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبني سياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات للاجئين، وشمول الأجانب المقيمين في مصر واللاجئين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والحملات الصحية المختلفة وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة، فيما استفاد أكثر من 65 ألف طالب عربي من الخدمات التعليمية وحق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطن المصري.

وانضمت مصر إلى الميثاق العالمي بشأن اللاجئين المعتمد من الأمم المتحدة، في ديسمبر 2018، وشاركت بفعالية في التوصل لإعلان نيويورك 2016 لدعم حقوق اللاجئين، فضلاً عن المشاركة بالمنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد لأول مرة في جنيف بديسمبر 2019.