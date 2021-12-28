أسعار الغاز الأوروبية تسجل أطول فترة تراجع متصلة خلال أكثر من عام

استمر تراجع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ليسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ أكثر من عام، في ظل توقعات بتراجع حدة نقص الإمدادات مع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من الولايات المتحدة.

وتراجع سعر الغاز الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية تسليم الشهر المقبل لليوم الخامس على التوالي، حيث تراجع اليوم بنسبة 2ر9% في تعاملات أمستردام.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الطقس المعتدل نسبيا في أغلب مناطق أوروبا خلال الأسبوع المقبل سيحد من الطلب على الطاقة، في حين تقل كميات الغاز في المستودعات الأوروبية حاليا بنسبة 23% تقريبا عن متوسط مستواها في مثل هذا التوقيت من العام على مدى السنوات الخمس الماضية.

وجرى تداول الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل بسعر 31ر101 يورو لكل ميجاوات/ساعة حتى الساعة الواحدة و31 ظهرا بتوقيت أمستردام. وكانت بورصة لندن للسلع مغلقة اليوم بسبب عطلة رسمية.

في الوقت نفسه لم تتقدم شركة الغاز الطبيعي الروسي العملاقة جازبروم لحجز أي جزء من طاقة نقل الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب التي تمر في أوكرانيا للشهر المقبل والتي تم طرحها في مزايدة اليوم. وبحسب البيانات الصادرة صباح اليوم مازالت روسيا متوقفة عن ضخ أي كميات من الغاز عبر خط أنابيب مالنو إلى ألمانيا.