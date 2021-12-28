إصابة عضوين بالشعوب الديمقراطي جراء هجوم على مقر للحزب في إسطنبول

هاجم مسلح مقرا لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في اسطنبول ليصيب عضوين بالحزب، قبل أن تحتجزه الشرطة، حسبما ذكر متحدث باسم الحزب في تصريح لوكالة الأنباء.



وقال جونيت كاراباي، المتحدث باسم الحزب، إن المسلح دخل مقر الحزب الواقع في حي "بهتشلي إيفلر" في الساعة الواحدة بعد الظهر طالبا أن ينضم للحزب، وبعد فترة وجيزة حاول المشتبه به، الذي كان مسلحا بمسدسين وسكين، أخذ أحد أعضاء الحزب رهينة وأصابه، ولم يطلق النار من مسدسه لكنه أصاب عضوا ثانيا بالحزب بالسكين قبل أن يلوذ بالفرار من المبنى.



وأضاف كاراباي أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، الذي تبين أنه رجل في أواخر العشرينات من عمره، في مخبز قريب كان يختبئ به، وخرج عضوا الحزب المصابان إصابات طفيفة من المستشفى.



يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثالث أكبر أحزاب تركيا، وتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور.