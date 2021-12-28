آيات قرآنية تستهل حفل افتتاح مدينة أسوان الجديدة

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حفل افتتاح مدينة أسوان الجديدة.

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ أيمن عقل.

وصباح اليوم، تفقّد الرئيس السيسي، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان «كيما 2»، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

وتأتي افتتاحات المشروعات القومية ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد» في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.