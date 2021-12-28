السلطات القضائية في تونس تحقق في ملابسات وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي

أعلنت السلطات القضائية في تونس، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي قبل عامين.

وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين بطلب فتح تحقيق في وفاة السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو عام 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

ويستند هذا الطلب إلى الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 31 الذي يتيح فتح تحقيق في جرائم محددة في حال لم يكن هناك حد كفاية من التعليل والتبرير.

ولم توضح الوزارة أسباب طلبها للتحقيق في ملابسات الوفاة.

وتعرض الباجي قايد السبسي إلى أزمة صحية حادة خضع أثناءها للعلاج وغادر المستشفى العسكري في مطلع يوليو في 2019 قبل أن يتعرض لأزمة صحية جديدة توفي على إثرها يوم 25 من نفس الشهر عن سن 92 عاما وشيع في جنازة وطنية مهيبة.

وانتخب السبسي الرئيس المؤسس لحزب "حركة نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية في 2014، رئيسا للبلاد في نفس العام، وكان شغل منصب رئيس الحكومة المؤقتة في 2011 عقب الثورة حتى تاريخ إجراء أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد في أكتوبر.

ويملك السبسي تاريخا طويلا في تقلد المناصب بأجهزة الدولة منذ بناء الدولة الوطنية إبان الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في العام 1956.