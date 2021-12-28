أقامت هيئة الرقابة على المصارف في تركيا دعاوى جنائية ضد 26 شخصا، بينهم محافظ سابق للبنك المركزي وصحفيون، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سعر صرف العملات الأجنبية وتحركات الليرة، التي وصفتها الهيئة بـأنها "ذات تأثير سيئ".

وقالت الهيئة، الليلة الماضية، إنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الـ 26 ، الذين أوردت حساباتهم على موقع تويتر، بسبب "منشورات تهدف إلى التأثير السيئ على حركة العملات الأجنبية" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة إنه سيتم مقاضاتهم بموجب قانون مصرفي يحظر التصريحات الإعلامية التي من يمكن أن تلحق الضرر بسمعة البنوك.

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد المخاوف والانتقادات من جانب خبراء الاقتصاد لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة العملة.

وكانت الليرة التركية قد خسرت نحو 60% من قيمتها في مقابل الدولار الأمريكي منذ مطلع العام وحتى العشرين من ديسمبر، عندما انهارت الليرة لما دون 18 ليرة لكل دولار.

وتعافى سعر الليرة لما دون 12 ليرة لكل دولار الأسبوع الماضي بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات تهدف إلى التشجيع على إدخار الودائع بالليرة.

ومن بين من يواجهون اتهامات دورموس يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011، وهو نائب معارض حاليا.

وكتب يلماز، على موقع تويتر: "هذا ما يحدث. (يقولون) لا تنتقدوا، ولا تطرحوا الأسئلة، كلا، سيتم قول الحقيقة".

وكثيرا ما تستخدم حكومة أردوغان الإجراءات القضائية لترويع معارضي سياساتها الاقتصادية.