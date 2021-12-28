التعليم: تدريب مديري المدارس على تفعيل دورها في تنمية القيم

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين؛ الحرص على إعداد تدريبات تشتمل على احتياجات المعلم في الميدان لتنمية قدراته وخبراته التربوية، مشيرا إلى إعداد مقترح للحقيبة التدريبية الخاصة بالتدريب على منهج القيم واحترام الآخر، لمديري المدارس.

ولفت في بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، إلى احتياج العاملين في المنظومة التعليمية في المجتمع المدرسي إلى التزود بالمعارف والمهارات التي تعينهم وتوجههم للمساهمة في إعداد جيل نافع لدينه وأمته ووطنه، من خلال تقوية الأساسيات الضرورية لهذا الجيل، من معلومات وسلوك صحيح وثقافة واسعة؛ ليكتمل البناء بهذا الدور الكبير.

وذكر أن اجتماع الوزارة مع مديري إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى جميع المحافظات، تناول ذلك في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع مقترح للحقيبة التدريبية الخاصة بالتدريب على منهج القيم واحترام الآخر، لمديري المدارس، وقد تم تحديد الهدف العام للحقيبة التدريبية بعنوان "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر " لتدريب مديري المدارس، وتتضمن هذه القيم: الحب، والرحمة، والاحترام، والأمانة، والاتقان، والمثابرة.

كما تضمن الاجتماع وضع الأهداف الفرعية لبرنامج التدريب والتي احتوت على التعريف بأهمية القيم واحترام الآخر، وتخطيط مدير المدرسة لدمج القيم واحترام الآخر ضمن الأنشطة المدرسية المختلفة في المدرسة، وتتضمن رسالة المدرسة القيم واحترام الآخر، ومدى حرص المدير على التزام العاملين بترسيخ القيم واحترام الآخرين بين العاملين في المدرسة من خلال الاجتماعات والندوات التي قام بها مدير المدرسة، ويتابع مدير المدرسة العاملين بالمدرسة في تحقيق القيم واحترام الآخر، وتوثيق قصص النجاح في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة الخطة التدريبية وآلية العمل وجميع الإجراءات الخاصة بالحقيبة التدريبية.

جدير بالذكر أن كتاب "القيم واحترام الآخر" تم تدريسه لتلاميذ نظام التعليم الجديد، وأن الكتاب يتضمن مجموعة من القيم "منها قيمة الرحمة والحب والاحترام والأمانة والإتقان وغيرها من القيم الأخرى التي تساهم في تكوين شخصية التلميذ وسلوكه.