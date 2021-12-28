تحرير 71% من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة المقدمة بمحافظة الأقصر

عقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اجتماعًا موسعًا، مع مسئولي منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، للوقوف على أداء المنظومة وما تم تنفيذه بذلك الملف، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد هدى المغربي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورؤساء المدن، والقيادات التنفيذية المختصة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير عقود تقنين لنسبة 71% من الطلبات التي تم فحصها ومعاينتها والحاصلة على موافقة المساحة العسكرية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، بالعمل على تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل جميع المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.

كما وجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالتنفيذ والرد على جميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن، بجانب التعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولايتها وإزالتها في المهد واتخاذ جميع الاجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف.