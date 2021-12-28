 الصحة الروسية تجيز استخدام لقاح سبوتنيك V لتطعيم مرضى السرطان - بوابة الشروق
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الصحة الروسية تجيز استخدام لقاح سبوتنيك V لتطعيم مرضى السرطان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 8:20 م

قال كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية أندريه كابرين، إن "سبوتنيك في" هو أكثر لقاح أثبتت فعاليته ضد فيروس (كورونا)، ويمكن استخدامه لمرضى السرطان.

وأضاف كابرين - خلال مؤتمر ، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الثلاثاء - "سأتحدث عن "سبوتنيك في" ، لأنه اللقاح الأكثر فعالية والذي نقدمه لمرضى السرطان، علاوة على ذلك، لا توجد موانع في إرشادات "سبوتنيك في" ( الحصول على التطعيم) لذلك يمكننا وبكل ثقة استخدامه"، مضيفا أن العديد من مرضى السرطان، عند زيارتهم لمراكز التطعيم، لأخذ اللقاح، لم يفصحوا أنهم مصابون بالسرطان.

وأوضح "لم نشهد تفاعلات سامة في الواقع، وكل شيء تم تنفيذه ونجح، أي أنه -اللقاح - يمكن ويجب أن يتم تطعيمه لمرضى السرطان".

وكان كابرين أفاد - في وقت سابق - أن اللقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد، لا يمكن أن تكون سببا في تطور أمراض السرطان.

يذكر أنه في 11 أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك في" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

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