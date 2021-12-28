الأمم المتحدة: جائحة كورونا ذكّرتنا بأن العالم لا يزال غير مُهيأ للسيطرة على الأمراض

• والتشديد على ضرورة التضامن العالمي والتأهب لمواجهة الأمراض المعدية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على ضرورة التضامن العالمي والتأهب لمواجهة الأمراض المعدية؛ لأنها لا تزال تشكل خطرا قائماً على كل الدول، مؤكداً أهمية إيلاء مسألة الأمراض والأوبئة ما تستحقه من تركيز واهتمام وأن يُرصد لها ما تحتاجه من استثمارات، ويتم ذلك من خلال أنشطة التثقيف والتوعية، من أجل إبراز أهمية منع انتشار الأوبئة، والشراكة في مواجهتها.

وقال الأمين العام -في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام- إن جائحة كوفيد-19 بيّنت السرعة التي يمكن أن يجتاح بها مرض معدٍ العالم بأسره، فيدفع بالأنظمة الصحية إلى شفير الانهيار، ويقلب الحياة اليومية للبشرية جمعاء رأسا على عقب.

وأضاف -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أن "جائحة كوفيد-19 ذكّرتنا بأن العالم لا يزال، وللأسف الشديد، غير مُهيَّأ إطلاقا للسيطرة على الأمراض بينما يكون تفشيها محصورا في أماكن معيّنة ومنع انتشارها عبر حدود البلدان لتتحول إلى جائحة عالمية"، مؤكدا أن جائحة كوفيد-19 لن تكون آخر جائحة تواجهها البشرية، فالأمراض المعدية لا تزال تشكل خطرا واضحا وقائما بالنسبة لكل بلد.

وطالب جوتيريش بضرورة زيادة الاستثمارات في تحسين الرصد والكشف المبكر وخطط الاستجابة السريعة في كل بلد، ولا سيما البلدان الأكثر ضعفا، وهو ما يعني تعزيز الرعاية الصحية الأولية على المستوى المحلي منعا للانهيار، ويعني كفالة حصول جميع الناس، بشكل منصف، على التدخلات المنقذة للحياة مثل اللقاحات، ويعني تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويعني بناء التضامن العالمي لإعطاء كل بلد فرصة للتصدي للأمراض المعدية منذ بداية ظهورها.