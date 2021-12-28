إسرائيل تقلص فترة الانتظار للحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا إلى 3 أشهر

قلصت إسرائيل الفترة الموصى بمرورها للحصول على جرعة ثالثة من لقاحات كورونا من خمسة إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح نحمان آش مدير عام وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تعديل التوصية في ضوء تفشي المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وأضاف أن تقديم الجرعات المعززة مبكرا سيوفر حماية أكبر للسكان.

وأشار البيان إلى أن دولا أخرى مثل ألمانيا وفرنسا أصدرت توجيهات مماثلة.

ويسري التعديل على جميع اللقاحات المقدمة في إسرائيل "فايزر-بيونتيك، وموديرنا وأسترازينيكا".

كما جرت التوصية بأن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوعية اللقاح الذي حصل عليه الفرد في الجرعتين الأولى والثانية، كلما أمكن.

وتشهد إسرائيل حاليا ارتفاعا في أعداد الإصابات بكورونا بسبب اتساع تفشي المتحور أوميكرون.

وأطلق مستشفى "شيبا" في إسرائيل أمس أول تجربة من نوعها في العالم لفحص مدى سلامة وفعالية الجرعة الرابعة من لقاحات كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن الأسبوع الماضي أن الحكومة ستتبنى توصية لجنة من الخبراء لتلقيح كبار السن والعاملين في المجال الطبي بجرعة رابعة من لقاح فايزر-بيونتيك في محاولة لتعزيز الحماية في ظل التفشي السريع لأوميكرون.

إلا أن وزارة الصحة أعلنت لاحقا أن مديرها العام لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي في حملة التلقيح. ويشكك بعض الخبراء في جدوى إعطاء الجرعة الرابعة في ظل ندرة البيانات التي تدعم هذا التوجه.