باكستان تنتقد القيود التي فرضتها حركة طالبان على حركة النساء في أفغانستان

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وجهت الحكومة الباكستانية انتقادا نادرا للخطوة التي اتخذتها حركة طالبان في أفغانستان بتشديد القيود على حركة النساء.

وقال وزير الاعلام الباكستاني فؤاد تشودري في وقت متأخر من أمس الاثنين " لا تستطيع النساء السفر بمفردهن أو الذهاب للمدرسة والجامعات... هذا النوع من التفكير الرجعي خطير".

وأضاف" هذا التطرف يمكن أن يمتد لباكستان أو لدول أخرى".

وتأتي تصريحاته عقب أن قالت سلطات طالبان أمس الأول الأحد إنه لا يجب توفير وسيلة نقل للنساء اللاتي يسعين للسفر لمسافات طويلة ما لم يصاحبهن أحد الأقارب الذكور.

كما طالب الأمر، الذي أصدرته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع ملاك المركبات القيام فقط بتوصيل النساء اللاتي يرتدين الحجاب .

وتعد تعليقات تشودري أول انتقاد مباشر وعام توجهه باكستان لطالبان. وتسعى أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية لحكومتها المؤقتة منذ أن تولت السلطة في آب/أغسطس الماضي.