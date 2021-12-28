رياضة النواب تناقش تحصيل ألف جنيه شهريا من مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات موسعة واعتراضات، من قبل الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، بشأن عدم جاهزية مندوب وزارة التنمية المحلية، بالرد على طلب إحاطة بشأن إبرام بروتوكول الخاص بمراكز الشباب وعائد الاستثمارات منها.

وقرر الدكتور محمود حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب بعدد من محافظات الجمهورية، وتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لعدم وجود معلومات من قبل محافظة القاهرة حول موضوع طلب الإحاطة.

وناقشت لجنة الشباب طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن تحصيل مبلغ ألف جنيه شهرياً من مراكز الشباب عن الملاعب التي تم تنجيلها، بحضور كل من الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، والدكتور أشرف البجرمي وكيل الوزارة، وخالد محمد الأنور مدير عام إدارة حماية النيل جنوب فرع دمياط.

وقالت إيمان عبد الجابر إن الوزارة تحرص على تأدية مراكز الشباب دورها المنشود تجاه نشء وشباب ومرتادي مراكز الشباب بالمحافظات، لذلك يتم الحصول على جزء مما أنفقته على مشروع الملاعب المنجلة؛ لتحقيق عدد من الأهداف.

وأضافت أن تلك الأهداف تتضمن مجابهة التكاليف المالية التي تحملتها الوزارة بخطتها الاستثمارية لإنشاء تلك الملاعب، فضلاً عن الصيانة اللازمة لعدد من تلك الملاعب خلال الفترات الحالية.

وأشارت إلى استخدام الأموال المحصلة في إنشاء ملاعب آخرى بمراكز الشباب التي ليس بها ملاعب نجيل صناعي سواء خماسي أو قانوني خاصة بعد ارتفاع تكلفة إنشاء وتطوير الملاعب المنجلة بعد تعديل وتحرير سعر الصرف، وتكبد الوزارة لمديونيات طائلة لجهات تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأكدت أن من ضمن الأهداف تزويد العديد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بأدوات رياضية، وترابيزات تنس طاولة، بلياردو، أبسطة العاب قتالية ومصارعة وفي نهاية المناقشات اتفق مقدم طلب الإحاطة مع رؤية وزارة الشباب.