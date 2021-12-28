قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم التفكير في زيادة أيام الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "الطالب يتعلم في 100 يوم فقط ويغيب عن الدراسة 265 يومًا.. هذا الأمر يؤدي إلى حدوث فجوة تعليمية".

وعبّر شوقي، عن فخره بتطوير العملية التعليمية وبخاصة بعد ارتفاع تصنيف مصر في المعرفة، مؤكّدًا أنه تتم الاستعانة بخبرات أجنبية في تطوير المناهج.

وأشار إلى الحاجة لدعم مجلس النواب في سن التشريعات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تستقبل 800 ألف طفل جديد كل سنة، وهو ما يضاعف الاحتياج للفصول، بواقع 200 ألف فصل سنويًّا، فيما يكلف الفصل الواحد 500 ألف جنيه.

وحضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمجلس النواب، الثلاثاء؛ للرد على طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة المقدمة له بشأن عدد من القضايا المرتبطة بـ"المنظومة التعليمية"، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وجاء حضور الوزير، بعد أن تقدم الأحد 12 ديسمبر الماضي باعتذار إلى مجلس النواب عن حضور الجلسة العامة له، التي كانت مقررة 14 ديسمبر، للرد على طلبات الإحاطة، بشأن مشاكل العملية التعليمية، لسفره وقتها إلى الخارج في مهمة وطنية إلى الإمارات، حسب ما تلقى مجلس النواب.