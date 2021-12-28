محافظ دمياط تتفقد 5 قرى لمتابعة مشروعات حياة كريمة

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولة ميدانية في 5 قرى بمركز كفر سعد؛ لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبحثت "عوض"، خلال الجولة، خطة تطوير وتوسعة مواقف سيارات الأجرة بقرى كفر الغاب، والوسطاني، وكفر سعد البلد، لتنفيذ مخطط شامل للتطوير بشكل حضاري، موجهة بإزالة أي تعديات واقعة بمحيطها، وإعداد الرفع المساحي للمناطق المحيطة لتوسعة تلك المواقف بما يحقق استيعاب أعداد السيارات، وإنشاء دورات للمياه.

وتفقدت سوق كفر الغاب، للاطلاع على خطة تطويرها وتوسعتها، وصدر لها قرار تخصيص بشأن ضم مساحة مجاورة لها، مؤكدة تقديم دراسة تتضمن الرفع المساحي لجميع المساحات الممتدة للسوق لإمكانية إضافتها أيضاً، لإنشاء باكيات للباعة.

وواصلت جولتها بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة معالجة صرف صحي كفر سعد البلد، واستمعت إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف على مساحة ٢ فدان لخدمة ٢٥ ألف نسمة بقرى البدراوى والناصرية ودار السلام وكفر شحاتة، وبتكلفة مبدئية تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، وتُعد المحطة ضمن ٥ مشروعات تنفذها الهيئة بكفر سعد، ليصل إجمالي محطات المعالجة بالمركز ٩ محطات.

واختتمت محافظ دمياط الجولة، بزيارة قرية كفر سليمان، ناقشت خلالها مخطط إنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق بالقرية، وفقاً للمعايير والإشتراطات الخاصة بذلك، ووجهت بالسير فى الإجراءات المطلوبة للتنفيذ.

وشددت على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للأعمال الجارية بجميع القرى، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق لتغطية القرى بكافة الخدمات وتطوير الريف المصري.