الرئيس الإيراني يزور روسيا مطلع العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي اليوم الثلاثاء أن الرئيس إبراهيم رئيسي سيجري زيارة لروسيا مطلع العام.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن زيارة رئيسي إلى روسيا تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تماشيا مع التفاعل الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

وتابع المتحدث: "تأتي هذه الزيارة في إطار سياسة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوطيد وتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة، مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي".

ولم تذكر الوكالة موعدا محددا للزيارة.