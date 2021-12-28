شركة نقل تابعة لقطاع الأعمال تدرس تعديل تعريفة البضائع العامة

تدرس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، تعديل بعض بنود تعريفة الشركة المعمول بها حاليا، خاصة المتعلقة للبضائع العامة، وفق بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء.

والإسكندرية لتداول الحاويات، تعمل في قطاع النقل مع التركيز على الموانئ والخدمات البحرية، إضافة إلى نشاط الاستثمار العقاري مؤخرا.

وارتفعت تكلفة الشحن في أنحاء العالم، بسبب بدء التعافي من وباء كورونا، مع توفر اللقاحات، ما دفع إلى زيادة الطلب على السلع وشحنها بصورة عامة.

وكانت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قد ارتفعت في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 21%، إذ سجلت 336 مليون جنيه في المدة بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مقابل 278 مليون جنيه في المدة ذاتها العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 336.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 277.76 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق .