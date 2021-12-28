عمدة روما الجديد يعلن الشروع في اتخاذ إجراءات لحل مشكلة القمامة بالعاصمة

قال عمدة روما الجديد روبيرتو جوالتيري، اليوم الثلاثاء، إنه اتخذ خطوة للتغلب على مشكلة القمامة طويلة الأمد في العاصمة الإيطالية، إلا انه اعترف بأن الطريق لايزال طويلا لتحقيق الهدف المنشود.

وذكر جوالتيري الذي تولى منصبه منذ أكتوبر "هناك جوانب تحسن ملموسة في المدينة، حتى إن بقت بعض الصعوبات في بعض المناطق. باتت روما أنظف مما وجدناها، لكنها لم تصبح بعد نظيفة كما تستحق".

وبنى السياسي الاشتراكي الديمقراطي حملته الانتخابية على تعهده بمواجهة مشكلة القمامة في روما لمرة واحدة وللأبد.

وتفيض صناديق القمامة في مناطق سكنية بالمدينة بما فيها بصورة مستمرة، فيما يتم الحفاظ على نظافة وسط المدينة الذي يحظى بإقبال السياح.

وتصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من العام الحالي مقاطع فيديو لخنازير برية تفتش في أكوام نفايات في روما. وغالبا ما يتم إلقاء اللائمة في المشكلة على قلة عدد شاحنات القمامة ومكباتها ومصانع إعادة التدوير. ولذلك غالبا ما تنقل السلطات قمامة روما إلى أنحاء أخرى من البلاد.

ووضع جوالتيري خطته قيد التنفيذ بعد انتخابه، وقال اليوم إن ذلك يعني تجنب أزمة زيادة النفايات المعتادة خلال عطلات عيد الميلاد هذا العام.



