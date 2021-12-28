كتل البرلمان الألماني تستجيب لحكم حماية المعاقين حال عدم كفاية الموارد الطبية

أعلنت كتل البرلمان الألماني اعتزامها سرعة التحرك بعد قرار المحكمة الدستورية الاتحادية الذي ألزم الهيئة التشريعية في البلاد بأن توفر "دون إبطاء" احتياطات لحماية أصحاب الإعاقات حال عدم كفاية قدرات القطاع الطبي في ظل الجائحة أو ما يطلق عليها حالة فرز المصابين.

وقالت المتحدثة باسم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشؤون الصحة، هايكه بارينس والسياسي المختص بالشؤون القانونية يوهانس فيشنر إنه ينبغي إقرار قواعد قانونية سريعا " ويجب أن يكون المعيار الحاسم هو احتمالية البقاء على قيد الحياة حاليا وعلى المدى القصير".

وأشار السياسيان إلى إمكانية إدراج قاعدة بهذا الخصوص في القانون العام للمساواة في المعاملة "وسنجري مشاورات بهذا الخصوص في يناير المقبل".

وفي سياق متصل، رحب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر ونائب رئيس البرلمان فولفجانج كوبيكي بقرار المحكمة وقال إن " قرار المحكمة الدستورية الاتحادية منطقي على الصعيد القانوني لأن الحكم على القيمة وفقا لقانوننا الأساسي في مسائل الحياة والموت يجب أن يتقرر من خلال المجلس التشريعي وليس عبر اتفاق خاص".

وقالت نائبة رئيس كتلة حزب الخضر ماريا كلاين-شماينك:" سنتشاور مع الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي الحر حول كيفية تنفيذ هذا التكليف الصادر من المحكمة الدستورية وسندخل في محادثات بهذا الخصوص مع الكتل الديمقراطية الأخرى".

من جانبها، طالبت نائب رئيس كتلة التحالف المسيحي اندريا ليندهولتس بتوفير ضمان قانوني سريعا للأطباء وذلك في إشارة إلى الأعباء الزائدة التي تهدد المستشفيات بسبب متحور أوميكرون.

ورأى رئيس كتلة حزب اليسار ديتمار بارتش في قرار المحكمة بأنه يعد بمثابة تكليف واضح للحكومة بالتحرك وقال إن "كارلسروه أنهت اليوم عامين من التقصير" وطالب الحكومة والبرلمان بالدخول في الأسبوع المقبل في مشاورات مع خبراء لتلبية مطالب المحكمة الدستورية وطالب أيضا بالتوقف عن اللعب على عنصر الوقت.

تجدر الإشارة إلى أن المقصود بحالة فرز المصابين هي الحالة التي تعطي أولوية لعلاج فئات معينة حال عدم توافر ما يكفي من الموارد لعلاجهم جميعا.

يذكر أن اسم حالة فرز المصابين بالألمانية مشتقة من فعل بالفرنسية يعني يفرز أو ينتقي، وهي تصف حالة يتعين على الأطباء فيها أن يقرروا من عليهم إنقاذه ومن لا، على سبيل المثال، عندما يكون لديهم عدد زائد عن الحد من مرضى كورونا في المستشفيات مع عدم وجود أسرة كافية في أقسام الرعاية المركزة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن على النواب أن يتبعوا في أوقات الجائحة واجب التصرف الذي يلزمهم به القانون الأساسي.

وأضافت المحكمة أن واجب التصرف الملقى على عاتق النواب ينبع من تكليفهم بحماية الناس بسبب وجود خطر يهدد الحياة التي تمثل حقا رفيع المكانة يحميه القانون.

ورأت المحكمة أن الهيئة التشريعية خالفت هذا الواجب لأنها لم تتخذ الاحتياطات المناسبة مشيرة إلى أن الهيئة أمامها فسحة للتقييم والتقدير وتنفيذ الاحتياطات.

كان تسعة أشخاص من ذوي الإعاقات والتاريخ المرضي تقدموا بشكوى دستورية أعربوا فيها عن تخوفهم من أن يتخلى عنهم الأطباء في حال عدم وجود تعليمات ملزمة، وقد أعطت لهم أعلى محكمة ألمانية بموجب هذا الحكم الحق في أخذ الأولوية في العلاج في هذه الحالة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عندما يصبح من غير الممكن أن يتوافر للجميع موارد العلاج من طب الرعاية المركزة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فإنه لا ينبغي إهمال أحد بسبب الإعاقة خلال توزيع هذه الموارد.