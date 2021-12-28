إزالة 32 حالة تعد بالدقهلية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتمت إزالة 32 حالة تعد بمساحة 3422 متر مربع تابعة لولاية الري والصرف بمراكز المنصورة وبني عبيد، بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لكل منهما وجهات الولاية وأقسام ومراكز الشرطة المختصة.

وأكد محافظ الدقهلية أيمن مختار على إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والتحفظ على الأراضي التي يتم تنفيذ الإزالة عليها، والمتابعة المستمرة لمنع حدوث أية تعديات عليها مره أخرى.

وعقد محافظ الدقهلية، عددا من الاجتماعات بهذا الشأن وجه خلالها بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، بشأن الانتهاء من تنفيذ إزالة جميع التعديات علي أملاك الدوله خلال 6 أشهر، وتحديد برنامج لإزالتها من خلال خطة زمنية لتنفيذها بالتنسيق بين كافة جهات الولاية ومديرية الأمن ورؤساء المدن بنطاق المحافظة.