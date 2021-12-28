إيطاليا تسجل 30 ألفا و799 إصابة جديدة بكورونا و142 حالة وفاة

سجلت إيطاليا 30 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 142حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و678 ألفا و112 إصابة، والوفيات إلى 136 ألفا و753 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 108 ملايين و684 ألفا و97 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.