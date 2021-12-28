ولاد رزق 2 ورغدة متوحشة وكازبلانكا في ليلة رأس السنة على شاشة MBC مصر

تعرض شبكة قنوات "MBC مصر"، في ليلة رأس السنة، بتقديم سهرات وبرامج وأفلام خاصة على مدار يوم "الجمعة"، حيث تُقدم في تمام السادسة مساء حلقة خاصة من برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، تستضيف فيها خبيرة الأبراج ماجي فرح التي تُقدم قراءة حاصة وتوقعات للأبراج خلال العام الجديد، وتستقبل خلال الحلقة المطرب والممثل دياب، الذي يُقدم عدد من الأغاني الشهيرة التي إرتبط بها مع الجمهور.

وفي تمام الثامنة مساء، تًقدم القناة المسرحية الجديدة "البطولة" من عروض مسرح مصر في عرض أول، وهي بطولة النجم أشرف عبد الباقي وعدد من النجوم منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وفي تمام التاسعة مساء تعرض الفيلم العربي "كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، إياد نصار، غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، والممثل التركي هاليت أرجنش، ثم تعرض "MBC مصر"، في تمام الحادية عشر مساء الفيلم العربي الكوميدي الجديد "رغدة متوحشة" بطولة النجم رامز جلال، وبيومي فؤاد، وريهام حجاج، ومحمد ثروت، وإنتصار، وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تعرض الفيلم العربي الجديد "ولاد رزق2" بطولة احمد عز، وعمرو يوسف، وغادة عادل، وأحمد داوود، وأحمد الفيشاوي.