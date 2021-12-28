 وزارة الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 9:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزارة الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 9:38 م

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، وأعربت عن تضامنها مع سوريا والشعب السوري.

وأدانت الوزارة، في بيانها، بشدة العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، مؤكدة أن هذا الاعتداء خلال فترة الأعياد هو الثاني الذي تقدم عليه إسرائيل في أقل من شهر ويظهر من جديد وجهها الحقيقي.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما بالصواريخ مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك