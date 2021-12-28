وزارة الخارجية اللبنانية تدين العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، وأعربت عن تضامنها مع سوريا والشعب السوري.

وأدانت الوزارة، في بيانها، بشدة العدوان الإسرائيلي على مرفأ اللاذقية في سوريا، مؤكدة أن هذا الاعتداء خلال فترة الأعياد هو الثاني الذي تقدم عليه إسرائيل في أقل من شهر ويظهر من جديد وجهها الحقيقي.

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما بالصواريخ مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية.