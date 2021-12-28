فرنسا تسجل 30 ألفا و481 إصابة جديدة بكورونا و256 حالة وفاة

سجلت فرنسا 30 ألفا و481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 256حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و251 ألفا و21 إصابة، والوفيات إلى 123 ألفا و883 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 121 مليون و111 ألفا و87 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.