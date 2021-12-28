هونج كونج تشترط التطعيم ضد كورونا في أماكن العمل والمدارس

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تعتزم هونج كونج توسيع نطاق اشتراط التطعيم ضد كورونا ليشمل المدارس وأماكن العمل، حسبما أفادت محطة تليفزيون "كابل".

وتنضم هونج كونج بذلك إلى مناطق أخرى في مساعي الحماية ضد متحور أوميكرون.

ونقلت القناة، اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تفصح عن هويتها، أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق اشتراط التطعيم الذي ينطبق بالفعل على الحانات والنوادي والحمامات وصالات الكاريوكي وبعض المطاعم.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن التقرير، إلى إعفاءات لمن يعانون من حالات طبية ويحملون شهادات سارية المفعول، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، الصينية، بشكل منفصل، عن مصادر لم تفصح عنها، أن هونج كونج أعدت خططا لفرض حجر صحي فندقي على أطقم طائرات الشحن، وأنها تبحث تمديد شرط تلقي اللقاحات ليشمل المدارس.

وبحسب الصحيفة، من المقرر مناقشة تطورات الوباء في المدينة خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.

ولم ترد حكومة هونج كونج على الفور على طلبات للتعليق على التقارير.

كانت هونج كونج أعلنت الأسبوع الماضي أنها سوف تطلب من موظفي الحكومة تقديم شهادات التطعيم ضد كورونا عند دخولهم المباني والمكاتب الحكومية لأغراض تتعلق بالعمل، وذلك اعتبارا من منتصف فبراير المقبل.

وتم تطعيم نحو 62% من سكان المدينة بشكل كامل، وفقا لخدمة تتبع التطعيم التاعبة لوكالة بلومبرج.