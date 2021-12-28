تزيين جدران كليات جامعة الأقصر من الداخل بمناظر تعبر عن عراقة المحافظة

عقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري الـثامن لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على المقترح الخاص بتزيين جدران كليات الجامعة الداخلية برسوم ومناظر تعبر عن عراقة مدينة الأقصر، وذلك عبر الاستعانة بطلاب كلية الفنون الجميلة والطلاب الموهوبين في الكليات المختلفة في مجالات الرسم مع توفير الجامعة للخامات والدهانات اللازمة، وإنشاء جدارية في المدخل الرئيسي لكلية الفنون الجميلة تكملة لعملية تزيين وتجميل الكلية، وكذلك عقد بروتوكول تعاون مع المحافظة للاستعانة بطلاب فنون جميلة والطلاب الموهوبين من كليات الجامعة لتزيين صناديق وغرف الكهرباء والتليفونات بمناظر ذات طابع أثري أو تعبر عن البيئة الطبيعية للمدينة، مع توفير المحافظة للخامات والدهانات اللازمة.

كما وافق المجلس على إنشاء جمعية إسكان لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتنظيم زيارة لاتحاد طلاب الجامعة لمستشفى أورام الأقصر بمدينة طيبة، ومشاركة الجامعة في تنظيم مؤتمر أكاديمية مصر العليا للصرع، والمقرر انعقاده في الإسكندرية في الفترة من 12 حتى 15 يناير 2022، والموافقة على تنظيم ندوة طبية كل أسبوعين موجهة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن أحد الموضوعات الطبية كل في تخصصه.