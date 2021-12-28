الرئيس السيسي لوزير الزراعة: يجب إعادة صياغة الدعم النقدي الموجه للفلاح

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، التأكيد على أهمية الري بالتنقيط في تحقيق جودة الزراعة وتقليل السماد والتلوث وتوفير العمالة، مشددًا على أهمية تشجيع الشباب والمزارعين على التحول إلى أنظمة الري الحديث.

وتوجه السيسي، في كلمة ضمن فعاليات افتتاح مصنع «كيما 2» للأسمدة بمحافظة أسوان، صباح الثلاثاء، بحديثه إلى السيد القصير، وزير الزراعة: «بتدفعوا فلوس كتير في دعم الفلاح ممكن إعادة صياغتها لزيادة الزراعة وتقليل المياه والسماد ليكون الدعم في محله ويعظم الإنتاجية».

وأشار إلى أن الأراضي الزراعية بعددها الحالي في مصر تحتاج لزيادة حجم الإنتاج بأقل حجم من السماد والمياه. مشيرًا إلى أهمية زيادة إنتاج الأراضي: «مش هنقدر نزود أرضنا على حسب عدد سكاننا».