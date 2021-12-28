وزير الكهرباء: إنتاج محطة بنبان لا يعادل 90% من طاقة السد العالي

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تخصص 7600 كم مربع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة سواء رياح أو شمس، موضحًا أن إنتاج المشروعات المقامة على تلك المساحة يصل إلى 90 ألف ميجاوات.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الاثنين، أن المساحات المخصصة تنتج قدرة أكبر من القدرات الموجودة في الشبكة سواء تقليدية أو متجددة، نافيًا إمكانية الاعتماد على مصدر واحد لإنتاج الكهرباء.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين القدرات التقليدية والمتجددة، مشيرًا إلى أن التطور في مجال تخزين الطاقة الشمسية في البطاريات يساهم بشدة في تحقيق استقرار التغذية الكهربائية على مدار 24 ساعة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن المستقبل يضم العديد من الأشياء، وتطورًا كبيرًا وسريعًا تتواكب الوزارة معه وتتعامل طبقا لأفضل الظروف من النواحي الاقتصادية والفنية، قائلًا إن المعلومة الخاصة بأن محطة بنبان تنتج ما يعادل 90% من إنتاج السد العالي غير دقيقة.

وتابع: «لو هناك محطة تنتج 1000 ميجا طاقة شمسية وأخرى تنتج 1000 طاقة حرارية، فإن طاقة الأولى المنتجة ربع الثانية؛ لأن الليل لا إنتاج فيه بالنسبة للمحطات الشمسية، والإنتاج في الأساس مرتبط بقدرة الشبكة وزمن التشغيل».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.