سوريا تنتهي من أعمال التأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان

قال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، فواز الضاهر، إنه من المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس أعمال الصيانة والتأهيل لخط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان.

وأضاف الضاهر أن ورش شركات الكهرباء العاملة في إصلاح هذا الخط أنهت أعمالها الفنية ونصبت أبراج الشبكة ليصبح الجزء السوري من خط الربط جاهزاً للدخول في الخدمة.

وأوضح الضاهر لصحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن مسألة تغذية الخط بالطاقة الكهربائية يعود لجهوزية الجهة المغذية (الأردن)، لافتا إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسورية، وصولا إلى لبنان، تعرض جزء منه لأعمال تدمير وتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كيلومترا بدءاً من الحدود الأردنية السورية حتى منطقة الدير علي.

وأشار إلى أن هذه المسافة هي جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية (عمان) بمنطقة (الدير علي) جنوب دمشق على طول 5ر144 كيلو مترا.

وأوضح الضاهر أن الأضرار التي لحقت بالخط شملت تدمير نحو 80 برجاً وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كيلومترا من الأمراس وهو ما يعادل 410 أطنان، وكان هناك حاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل.