بهاء سلطان: جميع أغاني مشواري الفني من اختيار نصر محروس

قال الفنان بهاء سلطان، إن جميع الأغاني التي قدمها للجمهور أثناء مشواره الفني كانت من اختيار المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أن هناك الكثير يمدحونه على أساس أنه من اختارها.

وأضاف خلال لقائه مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الاثنين، أنه يعتبر المنتج نصر محروس صديق له وأخ كبير، وذلك منذ أول عمل انتجه 1998، متابعًا: «بقالنا مع بعض 23 سنة وعمري ما فكرت اتخلى عنك أنت اللي قدمتني للناس وللجمهور وعمري ما أقول عنك حاجة وحشة».

وتابع، أنه قدم حوالي 60 أغنية على مدار مشواره الفني وجميعهم من اختيار المنتج نصر محروس، لافتًا إلى أنه يعرف ما يليق مع صوته وبعد تجارب الصوت والأداء على الأغاني يختار ما يتناسب مع الجمهور.

واستكمل، أنه خلال الفترة المقبلة سيتكون العلاقة بينهم صداقة وأخوة وهي الدائمة بين الأشخاص بعيدًا عن العمل، مضيفًا أنه كان يتمنى ألا تنقطع علاقته بالمنتج نصر محروس بعد انتهاء الأزمة بينهما وهو ما حدث بالفعل.

كانت نشب خلاف بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، أثناء التحضير لألبوم سيجارة فطلب المنتج من الفنان تجديد التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض من الأخير، مما صعد الأمر بينهما، وظلت الأمور عالقة حتى فوجئ بهاء سلطان بإنذار قضائى يتهمه بأنه لم ينته من تسجيل أعماله الغنائية المُبرمة فى العقد، ولم يدفع النسب المادية للشركة من حفلات "اللايف".