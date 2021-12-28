رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع أعمال تبطين الترع وإنشاء مكتب بريد بقرية العديسات

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قام الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، وبرفقته المهندس محمد حسين علي مدير هندسة ري الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية لتبطين ترعة المعلا بناحية نجع الجسور بقرية الطود غرب ضمن المشروعات الرئاسية لتبطين وتطوير الترع.

كما تابع رزق أعمال تنفيذ إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة والحجارة الدبش بمدخل نجع الطويل الغربي بقرية الطود غرب، بجانب أعمال تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشائه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء جميع المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

ويتم تنفيذ مكتب بريد العديسات بحري الجيل الثالث بأحدث وسائل التكنولوجيا على مساحة 625 متر مربع، وهو مكون من بدروم وأرضي وطابقين، وبه مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنة عمومية وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.