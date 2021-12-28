الروبية الهندية عند أعلى مستوى في 4 أسابيع مقابل الدولار

ارتفعت قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات عالمية إيجابية مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن يتسبب فيها المتحور أوميكرون.

وارتفع مؤشر سينسيكس القياسي بـ 468 نقطة بنسبة 82ر0% إلى 57888 ، كما ارتفع مؤشر نيفتي الأوسع نطاقا 142 نقطة بنسبة 83ر0% إلى 17228.

وارتفع سعر صرف الروبية لأعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع ليصل سعر الدولار إلى 81ر74 روبية، بعدما كان سعر الدولار عند الإغلاق أمس 96ر74 روبية. وقد تكون منطقة المقاومة المحتملة التالية للروبية عند مستوى دولار لكل 72 روبية.