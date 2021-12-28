موريتانيا ترخص لمبادرة «انبعاث التيار الانعتاقي» المناهضة للعبودية

أعلن بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، رئيس منظمة التيار الانعتاقي المناهضة للرق "إيرا" النائب في البرلمان الموريتاني، أن السلطات رخصت رسميا لمنظمته التي تعمل دون ترخيص منذ تأسيسها في 2008.



وقال ولد أعبيدي، في مؤتمر صحافي بنواكشوط اليوم الثلاثاء، إنه سيحصل على وصل الاعتراف بمنظمته أواخر الأسبوع الحالي من وزارة الداخلية، ووصف ولد أعبيدي الاعتراف بحركته بـ "الحدث البارز".



وكانت الحكومة الموريتانية قد صدقت في العام الماضي على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.



وتأسست حركة "إيرا" في نوفمبر من 2008 من طرف مجموعة من النشطاء أبرزهم بيرام الداه ولد أعبيدي وقالت إنها حركة "حقوقية" تطالب بـ"إنصاف" شريحة "الحراطين"، الأرقاء السابقين وتحارب ممارسة العبودية في موريتانيا، وظلت ممنوعة من الترخيص وتقمع السلطات نشاطاتها طوال أكثر من عقد من الزمن.