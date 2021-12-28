تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان في الإسكندرية 45 يوما

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، حبس كل من: "أ.س.ش"، تاجر ملابس، و"و.ط.م"، موظف بأحد أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارًا حول انضمام المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد الدولة المصرية.

وجاء بالتحقيقات، استهداف المتهمين تعطيل مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحرية الشخصية، باستخدام العنف والقوة، وحيازتهما مطبوعات عليها شعارات ضد الدولة، للترويج داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين أفراده.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهمين بإعادة توزيع المنشورات على المواطنين، من أجل إعادة إحياء التنظيم الإرهابي، ورفع الروح المعنوية لعناصر الإرهابية مرة أخرى على خلاف الدستور والقانون.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المنشورات، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وتم تجديد القرار، بعضوية المستشارين: طارق الصيرفي، وعبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات، إيهاب عبد البديع.