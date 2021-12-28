vivo الخامس عالمياً لأعلى معدلات الشحن للهواتف الذكية خلال الربع الثالث من 2021

توافقاً مع خططها التوسعية في السوق المصري و بمعدل نمو سنوي يصل إلى 8%

احتلت شركة vivo المركز الخامس على قائمة (Canalys) لأعلى معدلات الشحن للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث من 2021، وذلك للربع الخامس على التوالي. ونجحت vivo في أن تتخطى تحديات نقص الرقائق الإلكترونية عالمياً الناتجة عن جائحة كورونا، حيث استطاعت شحن 34.2 مليون وحدة محققةً بذلك نسبة نمو تقدر ب 8%، مما ساهم في إرتفاع حصتها السوقية إلى 11%. يتزامن ذلك النجاح مع تصدر دولة الصين لسوق الهواتف الذكية في الربعين الثاني والثالث من عام 2021، وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية (IDC). وجاءت النتائج الإيجابية التي حققتها vivo تتويجاً لجهود الشركة واستراتيجيتها التي تسعى إلى نقل خبراتها الدولية المشهودة إلى السوق المصري وغيرها من الأسواق البارزة، وهو ما يساهم في دفع عجلة النمو.

وقدمت vivo مصر خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الهواتف الذكية مما يضيف إلى سلسلة نجاحاتها وإنجازاتها، إذ تضع الشركة تقديم هواتف ذكية عصرية متميزة لجميع المستخدمين في مقدمة أولوياتها. هذا وقد أطلقت الشركة خلال العام الجاري أحدث إصدارات هواتفها من سلسلةال V وال Y والتي ضمت (V21, V21e, Y53s, Y33s, Y21,Y15s) في السوق المحلية مما يلبي احتياجات العملاء ويعزز تجارب المستخدمين في مصر.

وفي هذا الصدد، أعرب أليكس جان، الرئيس التنفيذي لشركة vivo مصر، عن فخره بالانجازات الاستثنائية للشركة منذ دخولها السوق المصري قائلاً: "توسعت vivo لتصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الهواتف الذكية، لتقدم منتجاتها في أكثر من 60 دولة ومنطقة، كما أصبحت من العلامات التجارية المفضلة لأكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم."

وأضاف: "تؤمن vivo بأهمية السوق المصري باعتباره سوقاً واعداً، وهو ما دفعنا لتبني استراتيجيات محكمة تهدف إلى نقل التجارب والتكنولوجيات العالمية الناجحة والمبتكرة إلى السوق المحلية، ما يلبي احتياجات عملائنا المتنوعة وكذلك تقديم خدمة مميزة لما بعد البيع. وتسعى vivo مصر جاهدة من خلال رؤيتها الطموحة، للتوسع وتعزيز تواجدها في السوق المصري على مدار الأعوام القادمة."

تعد vivo شركة تقنية عالمية رائدة قائمة على المنتجات، حيث تركز أعمالها الأساسية على الأجهزة الذكية والخدمات الذكية. تلتزم vivo بربط المستخدمين بالعالم الرقمي وذلك من خلال تصميم هواتف ذكية مبتكرة وسلسة الاستخدام ، فضلاً عن الخدمات التي تدمج التكنولوجيا بطرق فريدة. وفقاً للقيم الأساسية للشركة، والتي تشمل الابتكار وتوجيه المستهلك * “benfen” نفذت vivo استراتيجية التنمية المستدامة واضعةً في رؤيتها أن تصبح مؤسسة عالمية رائدة وطويلة الأمد.

من خلال المقر الرئيسي في الصين ، وبدعم من شبكة من ١٠ مراكز للبحث والتطوير في شنتشن ودونغقوان ونانجينغ وبكين وهانغتشو وشنغهاي وشيان وتايبيه وطوكيو وسان دييغو، تركز شركة vivo على تطوير التقنيات الفنية للمستهلك، بما في ذلك الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتصميم الصناعي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها من التقنيات الحديثة. أنشأت vivo أيضاً سبعة مراكز إنتاج (بما في ذلك مركز تصنيع معتمد للعلامة التجارية) في جميع أنحاء الصين وجنوب شرق آسيا بمعدل إنتاج سنوي يقارب ٢٠٠مليون هاتف ذكي. مؤخراً ، قامت vivo بتوسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 60 دولة ومنطقة وهي مفضلة من قبل أكثر من ٤٠٠ مليون مستخدم حول العالم.