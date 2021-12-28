السماح لمنظمة أطباء بلا حدود بنقل 560 مهاجرا إلى صقلية

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد ميناء آمن فى صقلية لكى ترسو فيه سفينة الإنقاذ "جيو بارينتس" التابعة لها والتي تحمل على متنها 560 مهاجرا بعد أكثر من أسبوع من الانتظار في مياه البحر

وأوضحت منظمة الإغاثة على موقع تويتر إن السفينة تتجه الآن إلى ميناء أوجوستا.

وقد أجرت سفينة الإنقاذ "جيو بارينتس" العديد من عمليات الإنقاذ منذ وصولها إلى منطقة وسط البحر المتوسط يوم 15 ديسمبر، وكانت آخر عملية إنقاذ في يوم عيد الميلاد.

كما تنتظر سفينة الانقاذ الألمانية "سي ووتش 3" أيضا للرسو وهي تحمل على متنها 440 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر. وقد قامت السلطات بالفعل بإجلاء عدد من المهاجرين من السفينة بسبب سوء حالتهم الصحية، حسبما أفادت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية المالكة للسفينة.