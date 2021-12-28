العراق يدعم تنظيم السعودية إكسبو 2035

أعلن العراق اليوم الإثنين دعم المملكة العربية السعودية في تنظيم إكسبو 2035 في الرياض.

وأكّد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان "استعداد العراق لدعم المملكة العربية السعودية في إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وقال الوزير حسين: "نحن على ثقة بمقدرة المملكة العربية السعودية والتزامها بإقامة نسخة تأريخية من معرض إكسبو الدوليّ بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تأريخ تنظيم هذا المحفل العالميّ".

وبحسب البيان، فإن الطرفين بحثا التنسيق والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين وأهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.