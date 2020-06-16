وزيرا خارجية روسيا وسوريا يبحثان هاتفيا ضرورة تسوية الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع نظيره السوري فيصل المقداد، ضرورة المضي قدما في تسوية الأزمة السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته (قناة أرتي بالعربي)، أن لافروف والمقداد بحثا في الاتصال، الذي "جرى بطلب" من الوزير السوري، "تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية وحولها بالتركيز على ضرورة المضي قدما في التسوية السياسية الشاملة".

وأضاف البيان: "تم النظر في نتائج الاجتماع الدولي الـ17 حول سورية في صيغة أستانا يوم 22 كانون أول/ديسمبر بمدينة نور-سلطان، وكذلك مسائل الجلسة الـ7 للجنة الدستورية السورية المخطط لعقدها في كانون ثان/ يناير 2022. وشدد الجانب الروسي على أهمية مواصلة العمل الإيقاعي والمثمر على إعداد الإصلاح الدستوري في إطار هذا المنتدى السوري".

وأكد لافروف، حسب البيان، "التزام روسيا بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ضمان سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها".

كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف والمقداد "قاما بتبادل مفصل لوجهات النظر حول سير تنفيذ القرار 2585 لمجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الآلية العابرة للحدود لنقل المساعدات الإنسانية إلى سورية. وقد تم التشديد على التصميم المتبادل على مواصلة تنسيق مواقف البلدين في هذا الاتجاه".

وبحث الوزيران كذلك عددا من قضايا التعاون الروسي السوري بما في ذلك الزيارة المقررة للمقداد إلى موسكو.

يشار إلى أن روسيا تنشر قوات في قاعدة حميميم غربي سورية منذ عام 2015 لدعم القوات السورية في قتالها ضد الجماعات المسلحة .