سويسرا تسجل 36 ألفا و193 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

سجلت سويسرا 36ألفا و193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 49حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و263 ألفا و588 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 12 ألفا و114 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و522 ألفا و255 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.