 مقتل أكثر من 20 شخصا إثر انهيار منجم ذهب في السودان - بوابة الشروق
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مقتل أكثر من 20 شخصا إثر انهيار منجم ذهب في السودان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 4:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 4:17 م

لقى 23 شخصا حتفهم في السودان إثر انهيار منجم للذهب.

وقال متحدث باسم شركة الموارد المعدنية السودانية، اليوم الثلاثاء، إن ثمانية أشخاص أصيبوا، ويتلقون العلاج في المستشفى.

ووقع الحادث في بلدة النهود في منطقة ويست كردفان. وكانت السلطات المحلية قد أغلقت المنجم من قبل، بعد انهيار سابق، ولكن تم إعادة فتحه مجددا.

ويذكر أن توريد الذهب يعد أمرا ذو أهمية كبيرة بالنسبة للسودان.

وكانت السودان قد وردت 93 طنا من الذهب خلال عام 2018. وتدار معظم مناجم الذهب في السودان بصورة شبه قانونية، ولا تلتزم بمعايير السلامة.

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