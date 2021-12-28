نائبة تطالب وزير التعليم باختصار مناهج الصف الرابع

استعرضت النائبة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن سياسة الحكومة في رفع مستوى المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

وقالت قطب خلال الجلسة العامة "المدرس الأساسي يسد العجز نعطي له 2 جنيه ونص، والمتطوع من الخارج نعطي له 20 جنيه، لو استفادت الوزارة بالمدرس الأساسي في المدرسة سيحد من الدروس الخصوصية".

وتساءلت عن أسباب خصم ربع قيمة مكافأت الامتحانات المخصصة للمعلم، كما طالبت بتوضيح دور أكاديمية المعلمين في تدريب المعلمين، وطالبت بتفعيل دور نقابة المعلمين لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وطالبت بتحريك رواتب المعلمين عن قيمتها الثابتة منذ 2014

وبشأن المناهج الجديدة، قالت قطب "الست الغلبانة اللي بتذاكر لعيالها بتحاول تقرأ معاه الكتاب، لكن مش كل الأمهات متعلمات انهاردة نزلت وربطت الكلام ده بالنت وقلت كل طالب يدخل على النت ويشوف الدروس، في البلاد النت ضعيف وناس ماعندهلش نت ولا تليفونات لابد المنظومة تتغير".

وأضافت "نطرح حلول الكتاب الخاص بالصف الرابع يتم تدريسه على مدار السنة لو على كل جزء في 10 أمثلة أختصرهم لـ 3 أو 4 ندمج الحاجات للخروج بناتج جيد".