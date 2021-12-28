فودة: 100 مليون جنيه لتطوير مدينة أبو رديس بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة أبورديس ستشهد طفرة تنموية في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه جري تطويرها بالكامل عقب الخسائر المادية التي تعرضت لها المدينة خلال سيول عام 2020، مضيفًا أن آمال التطوير بدأت بحماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة تتعدى الـ70 مليون جنيه، منها إقامة بحيرتين، قناة صناعية بطول 6 كيلومترات، وعرض 50 مترًا، ومجرى السيل في وادي بعبع.

وأكد فودة الانتهاء من إنشاء مبنى الإدارة الاجتماعية للمدينة بتكلفة تصل إلى 7 مليون جنيه، وجاري التنسيق لإنشائه، إضافة إلى تطوير المركز التكنولوجي للمدينة، وإقامة حديقة كبيرة للأطفال، وتطوير الطرق وإنارتها، ليصل إجمالي تكلفة المشروعات الجارية بالمدينة نحو 100 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجرى افتتاح هذه المشروعات خلال شهر مارس المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، إضافة إلى جماعة السويس الحكومية المقرر إقامتها على مساحة 50 فدان.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء بمدينة أبو رديس، يرافقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني رئيس مدينة أبو رديس، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة مراحل التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

ووجه المحافظ باستغلال الساحات والفراغات الكبيرة التي توجد بين العمارات، في إنشاء حدائق خاصة بالأطفال، وتزويدها بالألعاب لتكون متنفس للأهالي، واستمع لعدد من المواهب الفنية بالمدارس، ووجه بدعمهم.